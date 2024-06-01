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مدمرة أميركية تتصدى للحوثيين في البحر الأحمر (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين و5 مسيّرات

لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن

العربية.نت
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قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أمس الجمعة، إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن، وطائرة دون طيار فوق خليج عدن، و4 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وأفادت في بيان نقلته "رويترز"، بأن القوات الأميركية دمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت فوق البحر الأحمر وسقطت واحدة في البحر.

الجيش الأميركي: تدمير 4 مسيرات حوثية في اليمن اليمن الجيش الأميركي: تدمير 4 مسيرات حوثية في اليمن
مزاعم حوثية بإسقاط ثاني مسيرة أميركية فوق اليمن خلال أيام اليمن اليمن والحوثي مزاعم حوثية بإسقاط ثاني مسيرة أميركية فوق اليمن خلال أيام
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وأضافت "سنتكوم" أنها دمرت الطائرة المسيرة التي أُطلقت فوق خليج عدن.

وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن قواتها دمرت منصتي إطلاق صواريخ في منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي باليمن.

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