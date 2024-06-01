صنعاء.. ميليشيا الحوثي تصدر حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهم التخابر

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أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، اليوم السبت، حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهم التخابر مع التحالف العربي.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت "حكما بالإعدام على 44 شخصاً، وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.

وأضاف أن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام 16 شخصاً حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على 4 آخرين بالسجن وهم: محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.

وأوضح أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال".

وذكر "صبرة" أن الميليشيالم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.

وخلال السنوات الماضية، أصدرت ميليشيا الحوثي أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه "العدوان" مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي، حسب منظمات حقوقية.