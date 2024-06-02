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مدمرة غربية تعترض هجوماً حوثياً فوق البحر الأحمر - فرانس برس
مدمرة غربية تعترض هجوماً حوثياً فوق البحر الأحمر - فرانس برس
اليمن والحوثي

الجيش الأميركي: دمرنا صاروخين بالبحر الأحمر أطلقا باتجاه المدمرة الأميركية غريفلي

القيادة المركزية الأميركية: دمرنا مسيرة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر

العربية.نت - وكالات
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قالت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، إنها دمرت طائرة مسيرة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر مساء السبت، كما رصدت سقوط اثنتين آخرين بالمنطقة نفسها من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس"، أن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن جنوب البحر الأحمر أطلقا باتجاه المدمرة الأميركية "جريفلي" مؤكدة أنه لا توجد إصابات أو أضرار.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع، أمس السبت، تنفيذ 6 عمليات استهدفت حاملة طائرات ومدمرة أميركيتين، وثلاث سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وفق بيان نقلته "رويترز".

وتهاجم ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية وأكثر المناطق اكتظاظا في اليمن سفنا قبالة السواحل اليمنية منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مما ترتب عليه قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بشن هجمات انتقامية منذ فبراير شباط.

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وأضاف سريع أنهم استهدفوا في العملية الأولى "حاملة الطائرات الأميركية (آيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة".

وتابع سريع أن العمليات الأخرى استهدفت مدمرة أميركية في البحر الأحمر والسفينة ماينا "التي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي"، وكذلك السفينة ألوريك في المحيط الهندي والسفينة أبلياني في البحر الأحمر.

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