الحوثيون: استهدفنا موقعا عسكرياً في إيلات بصاروخ باليستي

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قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الاثنين إنهم استهدفوا "هدفا عسكريا" في مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية بصاروخ باليستي جديد.

وقال سريع في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة استهدف الموقع العسكري "بصاروخ باليستي، وحققت العملية هدفها بنجاح" حسب تعبيره.

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أتى هذا الإعلان بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه أسقط صاروخا أرض- أرض.

وقال في بيان، إنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي لإسقاط صاروخ أرض-أرض أطلق في منطقة البحر الأحمر وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية لتحذير السكان.

في حين لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. كما لم يذكر البيان الإسرائيلي الجهة التي ربما أطلقت الصاروخ.

هجمات متكررة

لكن خلال الأشهر الثمانية الماضية، تعرضت إيلات لهجمات متكررة بعيد المدى من قبل جماعة الحوثي اليمنية، تضامنا مع حركة حماس في غزة.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

فيما أذكت هذه الهجمات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية في الداخل الإيراني.