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الشرق الأوسط

الحوثيون يقرون بسقوط 16 من مقاتليهم بغارات أميركية بريطانية

كانت جماعة الحوثيين أوردت في وقت سابق أن ضحايا هذه الغارات هم من المدنيين

العربية. نت - أوسان سالم
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أقرت جماعة الحوثيين بمقتل 16 من مقاتليها، 15 منهم ضباط، في الغارات الجوية الأخيرة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة رداً على هجمات الجماعة المتواصلة على ممرات الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، إن الجماعة شيعت، أمس الاثنين، في العاصمة صنعاء، جثامين 15 من ضباطها المقاتلين، سقطوا "جراء قصف طيران العدو الأميركي البريطاني على اليمن".

كما شيعت جثمان أحد مقاتليها من أبناء محافظة الحديدة، قالت إنه "أحد ضحايا غارات العدوان الأميركي البريطاني على المحافظة مساء الخميس الماضي".

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ونشرت الوكالة الحوثية، أسماء القتلى الخمسة عشر، وكلهم ذوو رتب عسكرية عالية، حيث إن أحدهم برتبة رائد، و10 برتبة نقيب، و4 برتبة ملازم أول، دون أن تشير إلى مكان أو زمان مقتلهم، إلا أنه من المرجح أنهم سقطوا في الغارات الأميركية والبريطانية الأخيرة التي استهدفت مبنى خفر السواحل التابع للحوثيين في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الخميس الماضي.

وكانت جماعة الحوثيين، أوردت في وقت سابق أن ضحايا هذه الغارات هم من المدنيين، وقالت إن "16 مدنياً قتلوا وأصيب 35 آخرون"، فيما شيعت نفس العدد، وكلهم من القيادات العسكرية الميدانية.

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