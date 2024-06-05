مسيّرة حوثية تقصف حياً سكنياً في تعز وتخلف إصابات

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أصيب مواطن ونجله بجراح إثر إصابتهما بقصف عشوائي بطيران مُسيّر لميليشيا الحوثي، على حي سكني في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، في تدوينة على حسابها في منصة "إكس"، الأربعاء، إن عدنان قاسم ردمان ونجله مهند أصيبا إثر قصف بالطيران المسيّر نفذته ميليشيا الحوثي على حي 7 يوليو السكني في مديرية القاهرة بمدينة تعز.

وأوضحت أن القصف أدى لإصابات بليغه للمواطن وابنه وتم نقلهما لمستشفى الثورة.

وأكدت المقطري أن الحادثة تأتي في ظل استمرار الاستهانة التي تمارسها الميليشيا الحوثية بأرواح المدنيين.

وقبل أيام، نقلت الحقوقية المقطري عن سكان مناطق التماس في مدينة تعز أن ميليشيا الحوثي تقوم باستحداث مواقع عسكرية في محيط معسكر الأمن المركزي شرق المدينة، عبر شبكة الأنفاق وزيادة بناء المتارس الخاصة بالقناصين وتوسيع شبكة كاميرات المراقبة، ‏ونشر الألغام والعبوات الناسفة بين البيوت والأزقة وتوسعتها بأماكن أخرى على خطوط التماس.