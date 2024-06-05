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انفجار أسطوانة غاز بمنزل في المهرة
انفجار أسطوانة غاز بمنزل في المهرة
اليمن

وفاة طفلة بانهيار منزل في عدن.. و7 بانفجار غاز بالمهرة

أهاب الدفاع المدني بأخذ الاحتياطات الاحترازية وإغلاق أسطوانات الغاز بعد كل استخدام وترك بعض النوافذ مفتوحة

العربية.نت - أوسان سالم 
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توفيت طفلة، مساء أمس الثلاثاء، جراء انهيار منزل على رؤوس ساكنيه، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد ساعات من وفاة سبعة أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بمحافظة المهرة، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن منزلاً قديماً مكوناً من 3 طوابق انهار على رؤوس ساكنيه في منطقة كريتر، بجوار مدرسة الغرباني للتعليم الأساسي.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من سكان المنزل، وقد هرعت فرق الإنقاذ ومواطنون إلى مكان الحادث، وتمكنت من انتشال السكان من تحت ركام المنزل، ونقلهم إلى أحد مشافي عدن لتلقي العلاج.

وأضافت أنه تم لاحقاً إخراج طفلة كانت قد فارقت الحياة تحت الأنقاض جراء انهيار المبنى بشكل مفاجئ.

انهيار منزل في عدن
انهيار منزل في عدن
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وفي حادثة أخرى، توفي سبعة أشخاص من أسرة واحدة وأصيبت طفلة بإصابات بليغة، جراء انفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل في منطقة تهومه شمال مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة شرقي اليمن.

وأفادت شرطة المهرة بأنها هرعت بمعية فريق الدفاع المدني إلى مكان الحادث المؤسف وأسعفت الطفلة الناجية الوحيدة من الأسرة.

وأوضحت أن انفجار أسطوانة الغاز أدى إلى تهدم نصف المبنى على رؤوس ساكنيه.

وأهاب الدفاع المدني بالغيضة بأخذ الاحتياطات الاحترازية وإغلاق أسطوانات الغاز بعد كل استخدام وترك بعض النوافذ مفتوحة.

انفجار أسطوانة غاز بمنزل في المهرة
انفجار أسطوانة غاز بمنزل في المهرة
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