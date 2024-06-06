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عبد الملك الحوثي يخطب في أنصاره

الحوثي: سنكثف هجماتنا على إسرائيل بمشاركة فصائل عراقية

دبي- العربية.نت
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بعد إعلان جماعته استهداف سفن في ميناء حيفا بعمليتين مشتركتين مع فصائل عراقية، رغم نفي إسرائيل، توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بتكثيف تلك النوعية من الهجمات.

وقال في كلمة، اليوم الخميس، إن الهجمات الحوثية المشتركة مع الفصائل العراقية أو ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" ستتكثف خلال الفترة المقبلة.

كما زعم أن قواته استهدفت هذا الأسبوع 8 سفن، بينها سفن أميركية أو مرتبطة بأميركا، وأخرى قال إنها كانت متوجهة لموانئ إسرائيلية.

38 هجوماً

إلى ذلك، أشار إلى أن قواته نفذت 38 هجوما في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط وباتجاه جنوب إسرائيل خلال شهر، وأطلقت91 صاروخا وطائرة مسيرة.

هذا وأقر بأن أميركا وبريطانيا نفذتا 487 هجوما جويا وبحريا على اليمن، قُتل خلالها 55، وأصيب 78 آخرون.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وجهتا خلال الأشهر الماضية ضربات جوية مشتركة ومنفصلة على مواقع للحوثيين في اليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدراتهم على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

مدمرة أميركية بالبحر الأحمر - رويترز
مدمرة أميركية بالبحر الأحمر - رويترز

لا سيما بعدما كثفت الجماعة اليمنية استهدافها لسفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، منذ نوفمبر الماضي، بعد نحو شهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في هذا الممر البحري الهام دولياً، حسب زعمهم.

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر يوم السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أعلنت العديد من الفصائل المسلحة والميليشيات التي تدور في فلك إيران اصطفافها ضمن ما أطلق عليه تسمية"وحدة الساحات"، في إشارة إلى تنفيذ هجمات من قبل تلك المجموعات سواء في اليمن حيث الحوثيون أو حزب الله في لبنان، وفصائل مسلحة بالعراق وسوريا ضد إسرائيل، دعماً لحماس.

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