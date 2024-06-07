الإرياني: حملة الاختطاف الحوثية شملت نساء

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دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إقدام ميليشيات الحوثي على شن حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها.

● ندين ونستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، امس الخميس، على شن حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء… — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 7, 2024

وأوضح الإرياني في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن الحملة الحوثية شملت مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وعددا من المنظمات الدولية، العاملين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

كذلك قال إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، وفق اتفاقيات جنيف.

"تساهل المجتمع الدولي"

وأكد الإرياني أن هذه الأعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتساهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة في التعامل مع ميليشيا الحوثي.

كذلك طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، بإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لإطلاق المختطفين فورا.

وكانت السلطات اليمنية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن تسعة موظفين يمنيين على الأقل في وكالات الأمم المتحدة اعتقلوا من قبل الحوثيين في ظروف غير واضحة، وفق ما أوردت "أسوشييتد برس".

استهداف ممرات الملاحة

تأتي الاعتقالات في الوقت الذي يستهدف فيه الحوثيون الشحن عبر ممر البحر الأحمر وسط الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.