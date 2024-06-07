جماعة الحوثي: استهدفنا سفينتين في البحر الأحمر

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أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الحوثيين المتحالفين مع إيران نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين.

وجاءت تصريحاته في خطاب بثه التلفزيون.

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وفي وقت سابق، أفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان، أن قواتها نجحت في تدمير 8 مسيّرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر خلال 24 ساعة الماضية.

كما أضافت أن القوات نجحت أيضا في تدمير زورقين مسيّرين أطلقهما الحوثيون.

أكثر من 100 سفينة

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

فيما أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر أبريل أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية في الداخل الإيراني.