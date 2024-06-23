اليمن.. حملة حوثية جديدة لحظر الغناء في عمران

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تواصل ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة في محافظة عمران، شمالي اليمن، بدأتها يوم الخميس الماضي، وطالت عددا من ملاك صالات الأفراح والفنانين والعازفين بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اختطفت نحو 15 فناناً ومنشداً ومهندساً صوتياً ومالكي صالات أفراح خلال أيام العيد ضمن حملتها المستمرة منذ أشهر لحظر الأغاني في حفلات الزفاف، مؤكدة أن حملة الاختطافات جاءت بتوجيه مباشر من القيادي الحوثي عبدالعزيز أبو خرفشة، المعين مؤخرا مدير أمن للمحافظة.

وبحسب المصادر، فقد تم اختطاف الفنانين من منازلهم ومن نقاط التفتيش وبعضهم بعد عودتهم من حفلات الزفاف.

وأفادت أن من بين المختطفين: عزالدين راشد (مالك قاعة الحايطي للأعراس)، يحيى البصلي (مالك قاعة المدينة للأفراح والمناسبات)، يحيى المدري (مالك قاعة العمادي للأعراس)، بالإضافة إلى الفنانين محمد النيساني، بلال العامري، والمنشد نجيب الشامي.

كما صادرت الميليشيا معدات صوتية تابعة لمهندس الصوت مهيب بلوس، وأدوات العازف علي العطير.

وأوضحت المصادر أن المشرف الأمني الحوثي أبو خرفشة اتهم المختطفين بعدم تنفيذ قرار سابق يمنع الأغاني في المناسبات والأعراس داخل مدينة عمران.

وأشارت إلى أن أبو خرفشة يرفض إطلاق 20 شخصاً من مالكي الصالات مختطفين منذ مطلع مايو لرفضهم توقيع التزامات بمنع الغناء وتشغيل الزوامل الحوثية في حفلات الزفاف.

وقوبلت ممارسات القيادي الحوثي أبو خرفشة باستنكار شعبي ومجتمعي واسع، ووصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك بالتزمت والتشدد، ومصادرة الحقوق والحريات الشخصية.