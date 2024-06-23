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سقوط سيارة من أعلى جبل باليمن
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اليمن والحوثي

وفاة وإصابة 15 من أسرة يمنية.. سقطت سيارتهم من أعلى جبل

سيارة "صالون" تدحرجت من منحدر جبلي إلى واد صخري ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة 7 آخرين من أسرة واحدة

العربية.نت - أوسان سالم 
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في حادث مروع انحدرت سيارة من علو جبلي شاهق، في منطقة عين علي، على الطريق التي تربط مديرية شرس بمدينة حجّة، شمالي غرب اليمن، ما أدى إلى وفاة وإصابة 15 شخصًا من أسرة واحدة.

وأفادت مواقع إخبارية محلية أن سيارة "صالون" تدحرجت من منحدر جبلي صخري بالمنطقة ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة 7 آخرين من أسرة واحدة، واصفة الحادث بـ "المروع".

وأرجعت الحادث إلى عطل في المكابح، ما أفقد السائق السيطرة على السيارة وتسبب في سقوطها من مكان مرتفع إلى واد صخري.

وأضافت المواقع أن "3 سيارات إسعاف، إحداهن من الهلال الأحمر، هرعت لإنقاذ المصابين".

وأكدت المصادر أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى السعودي بمدينة حجة، بينما نُقل البعض منهم إلى محافظة عمران لخطورة حالتهم وضرورة إخضاعهم للأشعة المقطعية".

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وأوضحت أن الحادث نتج عن سقوط السيارة من منحدر مرتفع إلى عمق منحدر ممتلئ بالصخور، وهو ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات، وفق المصادر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصوراً للسيارة وقد أصبحت كتلة واحدة وسط صخور كبيرة في عمق الوادي بعد تدحرجها في المنحدر الجبلي، وكان يحيط بالسيارة عدد من سكان المنطقة.

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