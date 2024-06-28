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ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
اليمن والحوثي

مقتل قيادي حوثي وآخرين بمواجهات مع الجيش اليمني في تعز

قالت مصادر ميدانية إن قائد جبهة عصيفرة للحوثيين "عبدالسلام سعيد الهشمة" قتل الجمعة

العربية.نت - أوسان سالم 
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قتل قيادي حوثي مع مسلحين آخرين من جماعته، في مواجهات مسلحة مع قوات الجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن "قائد جبهة عصيفرة للحوثيين عبدالسلام سعيد الهشمة قتل الجمعة، أثناء محاولاته قيادة مجاميع حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في ذات الجبهة".. مؤكدة مصرع عدد من العناصر الحوثية وإصابة آخرين.

وصعَّدت جماعة الحوثي، خلال الأسبوع الماضي من هجماتها على مختلف جبهات مدينة تعز، بالتزامن مع فتح طريق جولة القصر - الكمب- حوض الأشرف، شرق المدينة.

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وذكر تقرير للمركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة عصيفرة شمال المدينة، ودارت على إثرها اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل عنصرين حوثيين وجرح أربعة آخرين.

وبالتزامن دارت اشتباكات عنيفة، الخميس، بين القوات الحكومية والميليشيا الحوثية في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز عقب قصف مدفعي للميليشيا على مواقع الجيش.

كما أحبطت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية أربع محاولات تسلل للميليشيا في جبهات عصيفرة وكلابة شمال وشمال شرقي المدينة وجبهة الأحطوب في مديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة.

والأربعاء، ردت القوات الحكومية على قصف مدفعي طال مناطق سكنية في منطقتي الصياحي والضباب ومواقع الجيش بالمطار القديم وجبهة الصياحي غرب تعز.

كما استهدفت الميليشيات مواقع الجيش في جبهتي وادي صالة والكريفات شرق المدينة بقذائف آر بي جي وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة، قبل أن تقوم القوات الحكومية بالرد عليها وتجبرها على التوقف.

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