مجدداً.. حادث على بعد 13 ميلاً من ميناء المخا اليمني

دقيقتان للقراءة

في خضم التوترات بالبحر الأحمر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلاً بحرياً من ميناء المخا اليمني.

تدمير سبع طائرات

وبينما أخطرت الهيئة عن الحادث عبر منشور لها على موقع "إكس"، لم تقدم أي تفاصيل إضافية.

أتى هذا بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأميركي الجمعة تدمير سبع طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف الجيش الأميركي أن المسيرات ومحطة التحكم الأرضية التي تم تدميرها كانت تمثل تهديدا وشيكا.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قالت هيئة بحرية إنها نجت من خمسة صواريخ.

وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا ثلاث سفن أخرى منها سفينتان في البحر المتوسط.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على ناقلة النفط (ديلونيكس) وإن العملية أدت إلى "إصابة السفينة بشكل مباشر".

لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق من الجمعة إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالسفينة التي استُهدفت على بعد 150 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء الحديدة اليمني وإنها متجهة صوب الشمال.

اضطرابات بالبحر الأحمر

وبدأت الاضطرابات الحالية في حركة الشحن الدولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب هجمات جماعة الحوثي دعما لقطاع غزة المحاصر.

بدورها، فضلت سفن عديدة منذ ذلك الحين اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية وتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس.