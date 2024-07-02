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عناصر حوثية(أرشيفية- رويترز)
عناصر حوثية(أرشيفية- رويترز)
اليمن والحوثي

اليمن.. مصرع قيادي حوثي بارز في معارك بمأرب

بحسب مصادر في صنعاء، فإن القيادي الحوثي أبو أحمد القيسي قتل مع عدد من مرافقيه في الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مع قوات ألوية العمالقة ومحور سبأ وقبائل آل غانم في منطقة الجفرة الواقعة بين مديريتي "حريب" و"العبدية"

العربية. نت - أوسان سالم 
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لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، مصرعه في معارك عنيفة شهدتها جبهات جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وبحسب مصادر في صنعاء، فإن القيادي الحوثي أبو أحمد القيسي، قتل مع عدد من مرافقيه في الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مع قوات ألوية العمالقة ومحور سبأ وقبائل آل غانم في منطقة الجفرة الواقعة بين مديريتي "حريب" و"العبدية".

وأشارت إلى أن القيادي الصريع هو قائد الحملة العسكرية التي أرسلتها ميليشيا الحوثي لتفجير الوضع العسكري في الجبهات الجنوبية في مأرب.

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وكان المركز الإعلامي لألوية العمالقة كشف في وقت سابق عن مصرع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي خلال تصدي ألوية العمالقة لهجوم على منطقة الجفرة، بمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت التقدم في جبل عراش في منطقة الجفرة بمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب، مستخدمة قذائف المدفعية والطيران المسير والأسلحة المتوسطة، ولكن قوات العمالقة تعاملت مع الهجوم الحوثي بحزم، وأجبرت عناصرهم على التراجع، عقب مقتل وإصابة العشرات وفشل محاولة تقدمهم.

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