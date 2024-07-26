جماعة الحوثي: غارات أميركية بريطانية تستهدف جزيرة يمنية
قالت وسائل إعلام حوثية إن الطيران الأميركي البريطاني شن 4 غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر
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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات جوية على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت وسائل إعلام حوثية إن الطيران الأميركي البريطاني شن 4 غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر.
ولم ترد أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الشأن.
وكمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إدارياً محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.
ومن حين إلى آخر، تعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر تعرض مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر لغارات أميركية وبريطانية، وذلك على خلفية هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
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