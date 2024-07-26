مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مقاتلات تنطلق لاستهداف مواقع الحوثي في اليمن - سنتكوم
مقاتلات تنطلق لاستهداف مواقع الحوثي في اليمن - سنتكوم

جماعة الحوثي: غارات أميركية بريطانية تستهدف جزيرة يمنية

قالت وسائل إعلام حوثية إن الطيران الأميركي البريطاني شن 4 غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات جوية على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن الطيران الأميركي البريطاني شن 4 غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الشأن.

اليمن.. مقتل 12 مهاجراً إثيوبياً وفقدان 4 آخرين في غرق قارب اليمن اليمن اليمن.. مقتل 12 مهاجراً إثيوبياً وفقدان 4 آخرين في غرق قارب

وكمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إدارياً محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

ومن حين إلى آخر، تعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر تعرض مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر لغارات أميركية وبريطانية، وذلك على خلفية هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط