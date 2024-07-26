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Dragon's Blood trees, known locally as Dam al-Akhawain, or blood of the two brothers, are seen in the Socotra island March 27, 2008. Prized for its red medicinal sap, the Dragon's Blood is the most striking of 900 plant species on the Socotra islands in the Arabian Sea, 380 km (238 miles) south of mainland Yemen and 80 km west of the Horn of Africa. Socotra islands, which harbour many unique species of birds and plants, may gain UNESCO recognition in July as a world natural heritage site. To match feature YEMEN-SOCOTRA REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN)
من جزيرة سقطرى اليمنية
اليمن

مخاوف من وضع جزيرة سقطرى على قائمة "التراث المعرض للخطر"

سفير اليمن لدى اليونسكو عزا ذلك إلى "التوسع العمراني المخالف، وزيادة الإنشاءات، وعمليات الصيد المكثف، وإدخال نباتات من خارج الجزيرة أثرت على الحياة النباتية"

العربية.نت - أوسان سالم 
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حذر سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح من احتمالية وضع جزيرة سقطرى اليمنية على قائمة التراث المعرض للخطر.

وقال جميح في منشور على منصة "أكس" إن لجنة التراث العالمي تابعة لمنظمة اليونسكو فتحت في اجتماعها بنيودلهي ملف وضع جزيرة سقطرى، مضيفاً: "هناك احتمالية وضعها على قائمة التراث المعرض للخطر".

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى "التوسع العمراني المخالف، وزيادة الإنشاءات، وعمليات الصيد المكثف، وإدخال نباتات من خارج الجزيرة أثرت على الحياة النباتية". وقال إن ذلك "جرس إنذار، قبل اتخاذ قرار التصنيف".

من جزيرة سقطرى
من 11
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
  • من جزيرة سقطرى
(11 صور)
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
من جزيرة سقطرى
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وشدد مندوب اليمن لدى اليونسكو على ضرورة العمل لتلافي الانتهاكات الاستثمارية الحاصلة، وتقنين التوسع الحضري، وعمليات الصيد المجحف.

وجزيرة سقطرى هي أكبر الجزر اليمنية وتقع بالقرب من خليج عدن، وهي واحدة من أروع الكنوز الطبيعية على وجه الأرض، وقد حظيت باهتمام عالمي واسع نظراً لتفردها البيولوجي والثقافي.

وتصنف الجزيرة من بين أهم أربع جزر في العالم من حيث التنوع الحيوي والنباتي، وتم إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو في 2008 تقديراً لقيمتها الاستثنائية.

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