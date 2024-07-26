مخاوف من وضع جزيرة سقطرى على قائمة "التراث المعرض للخطر"

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حذر سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح من احتمالية وضع جزيرة سقطرى اليمنية على قائمة التراث المعرض للخطر.

وقال جميح في منشور على منصة "أكس" إن لجنة التراث العالمي تابعة لمنظمة اليونسكو فتحت في اجتماعها بنيودلهي ملف وضع جزيرة سقطرى، مضيفاً: "هناك احتمالية وضعها على قائمة التراث المعرض للخطر".

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى "التوسع العمراني المخالف، وزيادة الإنشاءات، وعمليات الصيد المكثف، وإدخال نباتات من خارج الجزيرة أثرت على الحياة النباتية". وقال إن ذلك "جرس إنذار، قبل اتخاذ قرار التصنيف".





















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وشدد مندوب اليمن لدى اليونسكو على ضرورة العمل لتلافي الانتهاكات الاستثمارية الحاصلة، وتقنين التوسع الحضري، وعمليات الصيد المجحف.

وجزيرة سقطرى هي أكبر الجزر اليمنية وتقع بالقرب من خليج عدن، وهي واحدة من أروع الكنوز الطبيعية على وجه الأرض، وقد حظيت باهتمام عالمي واسع نظراً لتفردها البيولوجي والثقافي.

وتصنف الجزيرة من بين أهم أربع جزر في العالم من حيث التنوع الحيوي والنباتي، وتم إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو في 2008 تقديراً لقيمتها الاستثنائية.