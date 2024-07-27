الجيش الأميركي: تدمير 6 مسيرات و3 زوارق حوثية خلال 24 ساعة
القيادة المركزية الأميركية قالت في بيان إن هذه المسيرات والزوارق كانت تشكل تهديدًا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة
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قالت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إنها دمرت 6 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن، إلى جانب تدمير ثلاث زوارق مسيرة تابعة للحوثي قبالة سواحل اليمن، وذلك خلال آخر 24 ساعة.
وأوضحت القيادة في بيان أن هذه المسيرات والزوارق كانت تشكل تهديدًا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
July 26 U.S. Central Command Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 26, 2024
In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed six Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV) in a Houthi-controlled area of Yemen.
Separately, USCENTCOM forces engaged and destroyed three… pic.twitter.com/WvTH39vWWb
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا هاجمت أهدافاً لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، حسبما أفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين.
وبحسب التقارير الإعلامية، نفذت قوات التحالف 5 غارات على الأقل، وقصفت المطار الدولي في مدينة الحديدة.
وعقب تصاعد الصراع في قطاع غزة، حذرت جماعة الحوثي من أنها ستقصف إسرائيل ولن تسمح للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى حين توقف العمليات العسكرية في القطاع.
ومنذ نوفمبر من العام الماضي، هاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي وإطلاق عملية "حارس الازدهار" لضمان حرية الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر.
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