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This satellite image provided by Maxar Technologies shows an overview of burning oil tanks in Hodeidah, Yemen, July 21, 2024. (Satellite image ©2024 Maxar Technologies via AP)
الحريق الذي نشب السبت في ميناء الحديدة بعد القصف الإسرائيلي (أرشيفية)
اليمن والحوثي

انفجار خزان نفط بميناء الحديدة بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي

الخزان رقم 38 (بترول) بمنشآت النفط في ميناء الحديدة انفجر اليوم وتصاعدت ألسنة اللهب منه، بعد يومين من إطفاء الحرائق الناجمة عن هجوم السبت الماضي

العربية.نت - أوسان سالم 
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انفجر أحد خزانات وقود المنشآت النفطية بميناء الحديدة، غرب اليمن، اليوم السبت، بعد أسبوع من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الميناء.

وقالت مصادر محلية إن الخزان رقم 38 (بترول) بمنشآت النفط في ميناء الحديدة، انفجر وتصاعدت ألسنة اللهب منه، بعد يومين من إطفاء الحرائق الناجمة عن هجوم السبت الماضي.

وشنت طائرات إسرائيلية، السبت الماضي، عدة غارات جوية في وحول ميناء الحديدة في اليمن، في عملية ذكر الجيش الإسرائيلي أنها ضد أهداف عسكرية حوثية، و"رداً على مئات الهجمات التي نفذت ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

وتسبب القصف بأضرار كبيرة في الميناء واحتراق معظم خزانات الوقود التي ظلت تشتعل النيران بداخلها لمدة خمسة أيام، قبل أن تعلن سلطات ميليشيا الحوثي إخمادها في وقت لاحق.

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ومنذ اندلاع الحرب في غزة في الخريف الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافاً داخل إسرائيل.

ورداً على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية" سنتكوم" اليوم السبت، تدمير 6 مسيرات و3 زوارق غير مأهولة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

واعتبرت "سنتكوم" أن هذه الأسلحة تشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

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