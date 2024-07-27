بسبب الفيضانات والصواعق.. مقتل وإصابة 431 يمنياً العام الماضي

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قتل وأصيب أكثر من 400 شخص في اليمن جراء الفيضانات والصواعق الرعدية والانهيارات الأرضية خلال العام الماضي 2023.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، في أحدث تقرير له بشأن آثار الفيضانات في اليمن، إن الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة تسببت بمقتل وإصابة 413 شخصاً خلال الموسم المطري في العام 2023.

وأضاف التقرير أن موسم الأمطار الذي بدأ مبكراً في العام الماضي، بحلول مارس واستمر حتى سبتمبر، تميز بحدوث أنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية، مثل الصواعق الرعدية والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الفيضانات، بوفاة 248 شخصاً وإصابة 183 آخرين.

وأكد الاتحاد الدولي أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ والأقل استعداداً لمواجهة الصدمات المناخية، وبالتالي فإن المخاطر الطبيعية كالأمطار الغزيرة والفيضانات لها عواقب مدمرة على المجتمعات المحلية التي تعاني في الأصل من آثار صراع مدمر لايزال متواصلاً منذ أكثر من تسع سنوات.

وأشار التقرير إلى أن جميع محافظات اليمن شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية (2021، 2022، 2023)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وفيضانات شديدة، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً لحياة وسبل عيش ورفاهية العديد من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، وغالباً ما تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات من بين آثار سلبية أخرى، كما تساهم في النزوح وزيادة الضعف، وتضع ضغطاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ووفق تقارير دولية، فإن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، والأقل استعداداً لمواجهة الصدمات المناخية، بعد الصومال وجنوب السودان، وبالتالي فهو عرضة للمخاطر الطبيعية ويواجه الكوارث، وخاصة الفيضانات، على أساس سنوي.