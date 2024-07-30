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تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
تدمير الصاروخ الحوثي تحت الماء
اليمن والحوثي

تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب

عملية التفجير تمت على عمق تسعة أمتار تحت سطح البحر، وهي العملية الأولى من نوعها التي ينفذها مشروع "مسام" على هذا العمق

العربية.نت - أوسان سالم 
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أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، اليوم الثلاثاء، عن نجاح فريقه في قطاع عدن والساحل الغربي في تدمير صاروخ غير منفجر عُثر عليه تحت الماء في منطقة العرضي على ساحل باب المندب.

وأفاد المشروع، في بيان، إن الصاروخ هو من مخلفات ميليشيا الحوثي، وكان يشكل تهديداً مباشراً على حياة الصيادين والغواصين في المنطقة، وأضاف أن عملية التفجير تمت على عمق تسعة أمتار تحت سطح البحر، وهي العملية الأولى من نوعها التي ينفذها المشروع على هذا العمق.

تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
من 4
  • تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
  • تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
  • تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
  • تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
(4 صور)
تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
تدمير صاروخ حوثي تحت الماء قبالة باب المندب
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وأوضح أن فريق مسام تلقى بلاغاً من الصيادين حول وجود جسم غريب في المياه، ما دفعه للتحرك فوراً لتحييد الخطر.

وأكد المشروع اتخاذ الفريق كافة التدابير الاحترازية لضمان سلامة العملية وحماية البيئة البحرية والممتلكات الخاصة بالصيادين.

في السياق ذاته أكد المشروع أنه نفذ عملية إتلاف وتفجير لـ26 قطعة من المواد المتفجرة في جبل النار بمديرية المخا.

وبحسب موقع المشروع، شملت عملية الإتلاف التي نفذها فريق المهمات الخاصة، 3 ألغام مضادة للدبابات، بالإضافة إلى 23 قذيفة وطلقات متنوعة صعبة النقل بسبب خطورتها.

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