جماعة الحوثي تطرد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من صنعاء

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أمهلت جماعة الحوثي موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثلاثة أيام لمغادرة مدينة صنعاء، بعد نحو أكثر من شهر على حملة اعتقالات واسعة طالت موظفي الوكالات الأممية والدولية والسفارات الأجنبية، كان للمفوضية النصيب الأكبر منها.

وأفادت مصادر حقوقية بأن جماعة الحوثي بعثت برسالة إلى المفوضية تطالبها فيها بإغلاق مقرها في صنعاء في غضون ثلاثة أيام.

وأكد مصدر في المفوضية، في تصريح نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، أنها تلقت رسالة من سلطات الحوثيين تعطيها مهلة ثلاثة أيام لإغلاق مكتبها نهائياً.

ولم يوضح المصدر الأسباب التي ساقها الحوثيين لإغلاق المفوضية، كما لم يصدر عن الأمم المتحدة أي تعليق حول ذلك.

وخلال الأشهر الماضية، شنت جماعة الحوثيين حملات اختطاف طالت العشرات من موظفي المنظمات المحلية والدولية والأممية بمناطق سيطرتها، ونشرت وسائل إعلامها فيديوهات اعترافات لمختطفين اختطفتهم سابقاً عام 2021، ممن سبق أن عملوا في السفارة الأميركية ومنظمات أممية ودولية يعترفون فيها بـ"التجسس لصالح أميركا وبريطانيا".

وفي وقت سابق، طالبت الأمم المتحدة الحوثيين بالإفراج "غير المشروط" عن موظفيها المختطفين. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين في 8 يونيو إن المختطفين هم 9 رجال وامرأتين، وإن الأمم المتحدة "تستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت".

ومؤخراً أصدرت جماعة الحوثي قرارات جديدة تلزم المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، بتسليم الهياكل الوظيفية وتقديم كشوفات بأسماء موظفيها وصفاتهم الوظيفية، كما اشترطت الحصول على موافقتها المسبقة على أي تعيينات جديدة.