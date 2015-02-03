عندما يستنهض دراغي أوروبا

أقل ما يمكن أن يقال في إعلان رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي خطة تقضي بضخ 60 بليون دولار شهرياً بين آذار (مارس) المقبل وأيلول (سبتمبر) 2016، أنه كان ضربة معلم، فهو جاء غداة افتتاح منتدى دافوس العالمي الذي شكك خلاله مندوب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في قدرة المصرف المركزي الأوروبي على تحقيق هدفه بضخ البلايين من اليورو شهرياً لشراء ديون وسندات لدول منطقة اليورو، وبعد ساعات من إبداء المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عدم موافقتها على خطوة كهذه.

ذهب دراغي الحذر بطبيعته والمعروف عنه تشدده وبعد رؤيته، أبعد من توقعات جميع المحللين الماليين وحكام المصارف المركزية الأوروبية وحتى بعض رؤساء البلدان المعنية كألمانيا بالدرجة الأولى، بإعلانه تخصيص مبلغ إجمالي قدره 1.14 تريليون يورو لشراء ديون القارة التي ينتمي إليها. الواضح أن دراغي أحسن اختيار التوقيت كونه جاء بعد أسابيع من الإشاعات فحسم موقفه كاشفاً عن خطته الجديدة التي وصفها خبراء وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني بعد ساعة من إعلانها بأنها كناية عن «برنامج هجومي بامتياز».

أراد حاكم مصرف أوروبا المركزي الإثبات للعالم أن دول الاتحاد الأوروبي قادرة مع الوقت على النهوض من كبوتها، خصوصاً أنه قال قبل شهر أن على اقتصادات بلدان منطقة اليورو أن تعمل لخفض ديونها عبر اعتماد سياسيات مدروسة بعناية تقوم على خفض التبذير في النفقات الإدارية وزيادة الاستثمار في القطاعات المنتجة وزيادة الصادرات حتى لو تطلب الأمر خفض سعر صرف اليورو في مقابل الدولار إلى حده الأقصى بهدف زيادة التنافسية ودعم الدول الأكثر تعثراً مهما كلف الأمر حتى لا تقع في فخ التفكير بالخروج من منطقة اليورو والتخلي بالتالي عن العملة الأوروبية الموحدة.

وبغض النظر عن التباينات التي وردت اثر إعلان دراغي خطته، خصوصاً من الجانب الألماني، اعتبرت فرنسا، ثاني أعمدة اقتصاد منطقة اليورو بعد ألمانيا، ان الخطوة حققت الهدف الذي سبق وأعلنه المصرف، ما أرضى المستثمرين العالميين والأسواق المالية الأوروبية والدولية التي كان رد فعلها الفوري ايجابياً عموماً عبر ارتفاع مؤشرات بورصاتها، على رغم من الاعتراضات التي وضعها حاكم المصرف المركزي الألماني عشية إعلان دراغي عن القرار الأوروبي.

ومن منطلق الصوابية التي ترافقت مع إجراءات المصرف المركزي الأوروبي، تعمد دراغي التركيز على المرونة خلال مداخلته، خصوصاً عندما ردد أن مؤسسة النقد الأوروبية الموحدة ستترك للسوق وحدها عملية تحديد الأسعار. وتعهد بعدم شراء أكثر من ثلث الدين الذي هو قيد التداول في الأسواق. وباختصار أعطى دراغي الأسواق المالية ما كانت تنتظره في هذه المرحلة التي تشهد انخفاض أسعار النفط وتدني الفاتورة النفطية بالترافق مع التخفيف من حدة تطبيق التقشف في بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يخلق بصيص أمل ولو ضئيلاً في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو.

وعلى رغم التجاوب العام نسبياً مع خطة دراغي يدرك جميع المعنيين تماماً وجود أخطار في هذه المرحلة نتيجة فقاعات مرتبطة بديون لبلدان مثل البرتغال وايطاليا واسبانيا وحتى دين فرنسا الذي يفوق ثلاثة تريليونات يورو. وستكون المصارف المركزية مضطرة إلى شراء ديونها بأعلى الأسعار وتحمل مسؤولية الخسارات التي ستلحق بها لأن المهم رصد تقاسم الأخطار ووضع حد للاختلالات المالية في اقتصادات منطقة اليورو.

في ظل ما تقدم يمكن تفهم ما إذا كانت خطة دراغي جاءت متأخرة أو في وقتها لجهة البدء باستنهاض اقتصاد المنطقة وإخراجها تدريجاً من نفق التباطؤ الاقتصادي الذي لم تتمكن منذ سنوات من الخروج منه على رغم الإجراءات التي اتُخِذت. ان المنظمين لمنطق الواقعية الاقتصادية الذين يتجنبون اتخاذ أي موقف في هذا الخصوص يكتفون بالقول ان من السابق لأوانه الجزم بنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها كونها جاءت متأخرة. لكن دراغي وفريق عمله الذي ساهم في إعداد الخطة يرى بأنها المخرج الوحيد لما تعانيه اقتصادات الدول الأوروبية وبأن الظروف مؤاتية للخطة للمرة الأولى على رغم تشكيك البعض كالألمان بجدواها. ويرتكز الفريق على آراء خبراء المؤسسات المالية



* نقلا عن صحيفة " الحياة "