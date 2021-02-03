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أمازون تفاجئ الأسواق بأرباح قياسية و"بيزوس" يتقاعد!

جيف بيزوس
جيف بيزوس
أمازون

أمازون تفاجئ الأسواق بأرباح قياسية و"بيزوس" يتقاعد!

حققت الشركة إيرادات فصلية بأكثر من 125 مليار دولار وهي الأعلى في تاريخ الشركة

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العربية.نت

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فاجأت شركة أمازون الأسواق بإعلانها عن تحقيقها أرباحا فصلية بأكثر من الضعف مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2019.

وسجلت الشركة أرباحا بـ7.2 مليار دولار عن الربع الرابع العام الماضي، مقارنة مع 3.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة.

وحققت الشركة إيرادات فصلية بأكثر من 125 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الشركة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة أمازون أن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من العام الجاري، ويسلم دفة القيادة إلى "آندي جاسي"، فيما سينتقل بيزوس إلى مجلس إدارة أمازون.

وانضم جاسي إلى أمازون في عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية في أمازون منذ إنشائها.

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وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال بيزوس: "أيها الأمازونيون، يسعدني أن أعلن أنه بدءا من الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي".

وأضاف: "أعتزم من خلال المنصب الجديد تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان يعمل بها منذ فترة طويلة".

وأسس بيزوس شركة "أمازون" عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.

وارتفع سعر سهم "أمازون" بنسبة 1.1% بعد هذا الإعلان.

جاءت هذه الأخبار تزامناً مع تقرير الأرباح الذي سجلت فيه أمازون إيرادات قياسية تجاوزت 100 مليار دولار لأول مرة.

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