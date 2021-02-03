يعتبر تقديم الهدايا الافتراضية، في صناعة البث المباشر عبر الإنترنت في الصين، من الضروريات، حيث يمكنك إرسال أي شيء إلى المستقبل المباشر المفضل لديك من وردة مقابل 5 يوانات (80 سنتاً) إلى مجسم صاروخ فضائي مقابل 500 يوان تعادل 8 دولارات.

أصبح "كايشو" Kuaishou التطبيق المنافس لبايت دانس ByteDance أكبر منصة بث مباشر للهدايا الافتراضية، مع مستخدمين يدفعون شهرياً مبالغ أكثر من أي مستخدم آخر في العالم.

جمعت الشركة، 5.4 مليار دولار في بورصة هونغ كونغ في أكبر طرح عام أولي على الإنترنت منذ طرح شركة أوبر Uber في عام 2019.

سينتج عن الطرح خلق ما لا يقل عن 4 مليارديرات بثروة مجمعة تبلغ 15 مليار دولار، بناءً على الملكية التي تم الكشف عنها في نشرة إصدار كايشو.

تبلغ قيمة حصة كل من المؤسسين سو هوا، وتشينغ ييكسياو أكثر من 5.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الذي نلقت عنه "العربية.نت".

درس سو، وهو مواطن من مقاطعة هونان بوسط الصين، برمجة الكمبيوتر في جامعة تسينغهوا المرموقة قبل الانضمام إلى غوغل Google في بكين في عام 2006.

هناك، حصل على حوالي 23000 دولار سنوياً، أي ثمانية أضعاف متوسط الراتب في البلاد في ذلك الوقت، بينما قال إنه كان "سعيداً للغاية"، ألهمته إقامته في وادي السيليكون لبدء مشروعه التجاري الخاص.

ترك الرجل البالغ من العمر 38 عاماً غوغل أثناء الأزمة المالية العالمية لبدء مشروعه الخاص لإعلانات الفيديو، والذي لم يثمر بعد فترة قصيرة مع شركة Baidu، تعرف على تشينغ في عام 2011 وسرعان ما قرروا الاقتران.

في عام 2013، قام الثنائي بتحويل تطبيق كايشو من صانع GIF إلى نظام أساسي للفيديو الاجتماعي كما هو عليه اليوم، واكتسب في البداية شعبية مع مقاطع الفيديو الخاصة به عن الحياة في المناطق الريفية في الصين.

يقضي المشاهدون ما يقرب من 90 دقيقة في تطبيق كايشو كل يوم في المتوسط، وينتج حوالي ربع المستخدمين شهرياً المحتوى أيضاً. في حين أن هذه المشاركة القوية تميز Kuaishou عن منصات البث المباشر المنافسة مثل Joyy و Momo، فإن الإطلاق الأخير لموجز فيديو قصير بواسطة تطبيق WeChat الفائق من Tencent أدى إلى رفع المنافسة إلى مستوى آخر.

ومع ذلك، كان المستثمرون يسارعون للحصول على حصة مساهمة في أول منصة فيديو قصير ستبدأ التداول في 5 فبراير. تم تسعير الاكتتاب العام في نهاية النطاق المعلن عنه، وكانت الشريحة المخصصة للأفراد الأكثر اكتتاباً على الإطلاق.

تضاعف سعر سهم الشركة والذي تم تحديده عند 115 دولارا في بورصة هونغ كونغ خلال الطرح لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 61 مليار دولار.