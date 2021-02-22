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أسعار النفط ترتفع مع عودة بطيئة للإنتاج الأميركي

نفط برنت خام النفط
تستغرق أطقم العمل في حقول النفط عدة أيام على الأرجح لإزالة الثلوج
أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع مع عودة بطيئة للإنتاج الأميركي

بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأميركي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا.

وارتفع خام برنت 55 سنتا أو 0.9% إلى 63.46 دولار للبرميل، بعد أن زاد نحو 1% الأسبوع الماضي، وارتفع الخام الأميركي 47 سنتا أو 0.8% إلى 59.71 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار غولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت بواقع 10 دولارات، مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولارا في الربع الثاني و75 في الربع الثالث.

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وتشر تقديرات محللين إلى أن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى 4 ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتستغرق أطقم العمل في حقول النفط عدة أيام على الأرجح لإزالة الثلوج من على الصمامات واستئناف تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز.

وقال محللون إن شركات التكرير في ساحل الخليج الأميركي تعكف على تقييم الأضرار وربما يتطلب الأمر منها ثلاثة أسابيع لاستئناف معظم عملياتها، غير أن انخفاض ضغط المياه وانقطاع إمدادات الغاز والكهرباء يعرقل عملها.

وللمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات حفر النفط العاملة بسبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط.

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