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السعودية تعتزم طرح سندات معيارية باليورو على شريحتين

اقتصاد السعودية

السعودية تعتزم طرح سندات معيارية باليورو على شريحتين

على شريحتين لأجل ثلاث وتسع سنوات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تتجه الحكومة السعودية إلى أسواق الدين العالمية مرة أخرى هذا العام، من خلال تسويق سندات مقومة باليورو.

وكشفت وكالة بلومبيرغ، أن السعودية تعتزم إصدار سندات معيارية باليورو على شريحتين، لأجل ثلاث وتسع سنوات، إذ اختارت بنوكا بما فيها BNP Paribas، وHSBC، و Goldman Sachs، كمنسقين عالميين، بجانب تعيين سامبا كابيتال وJP Morgan، وCitigroup، وStandard Chartered، كمديري اكتتاب.

كانت السعودية جمعت 5 مليارات دولار من بيع سندات في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاماً.

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وباعت المملكة سندات بقيمة 2.75 مليار دولار لأجل 12 عاما عند عائد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 40 عاما عند 3.45%. وقلصت عائد الشريحة لأجل 12 عاما 35 نقطة أساس والشريحة لأجل 40 عاما 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.

واجتذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما وطلبات بأكثر من 9 مليارات دولار للسندات لأجل 40 عاما.

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