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بنك أبوظبي التجاري يستحوذ على محفظة تمويل تضم 1000 قرض عقاري

سوق أبوظبي

بنك أبوظبي التجاري يستحوذ على محفظة تمويل تضم 1000 قرض عقاري

تبلغ القيمة الدفترية الإجمالية للأصول المستحوذ عليها 1.130 مليار درهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على محفظة التمويل العقاري التابعة لشركة "أبوظبي للتمويل" وتضم نحو 1000 قرض عقاري.

وقال البنك في بيان لسوق أبوظبي المالي، اليوم الأحد، إن الصفقة ستساهم في تعزيز أعماله في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى التركيز على فرص الأعمال في الإمارات.

وتأسست شركة أبوظبي للتمويل في عام 2008، كشركة متخصصة بتقديم حلول التمويل والرهن العقاري للعملاء في إمارة أبوظبي بالدرجة الأولى.

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وتضم الأصول المستحوذ عليها من بنك أبوظبي التجاري، وتبلغ قيمتها الدفترية الإجمالية 1.130 مليار درهم، بنهاية يناير 2021، وتتضمن تمويلات عقارات سكنية بنحو 76%، وتمويلات عقارات تجارية بنسبة 24%؛ وتتوزع التمويلات بنحو 50% في إمارة أبوظبي بينما يتوزع الباقي في إمارة دبي والإمارات الأخرى.

ومن المتوقع تحويل عملاء شركة أبوظبي للتمويل إلى منصة الخدمات المصرفية لبنك أبوظبي التجاري خلال النصف الأول من العام 2021، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات المركزي والجهات التنظيمية.

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