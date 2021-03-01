ماذا قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن بيتكوين؟

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنها لا تعتبر البيتكوين عملة حقيقية.

وأضافت لاغارد، في أحدث تصريحاتها، أنه من غير المرجح أن تحتفظ البنوك المركزية بالبيتكوين كعملة احتياطية في أي وقت قريب.

وذكرت أنه قد تكون هناك عملة يورو رقمية جاهزة في غضون نحو أربع سنوات.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه يجب الاستمرار في تقديم الدعم المالي لاقتصادات اليورو خلال عام 2021 ، وربما بعد ذلك.

وأشارت لاغارد إلى أن التعافي الاقتصادي مرتبط بسرعة توزيع اللقاحات ووقف انتشار السلالات الجديدة لكورونا.

وأوضحت أن المركزي الأوروبي لا يزال مقتنعاً بأن التعافي الاقتصادي سيبدأ منتصف العام الحالي.