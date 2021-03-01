.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ماذا قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن بيتكوين؟

اقتصاد أوروبا

ماذا قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن بيتكوين؟

التعافي الاقتصادي مرتبط بسرعة توزيع اللقاحات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنها لا تعتبر البيتكوين عملة حقيقية.

وأضافت لاغارد، في أحدث تصريحاتها، أنه من غير المرجح أن تحتفظ البنوك المركزية بالبيتكوين كعملة احتياطية في أي وقت قريب.

وذكرت أنه قد تكون هناك عملة يورو رقمية جاهزة في غضون نحو أربع سنوات.

أسواق المال عملات مشفرة "بيتكوين" تنتعش مجددا وتتجاوز 46 ألف دولار

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه يجب الاستمرار في تقديم الدعم المالي لاقتصادات اليورو خلال عام 2021 ، وربما بعد ذلك.

وأشارت لاغارد إلى أن التعافي الاقتصادي مرتبط بسرعة توزيع اللقاحات ووقف انتشار السلالات الجديدة لكورونا.

وأوضحت أن المركزي الأوروبي لا يزال مقتنعاً بأن التعافي الاقتصادي سيبدأ منتصف العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين
"إياتا" يكشف للعربية كيف يعمل جواز سفر كورونا العالمي
التجارة السعودية تبدأ تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجارة السعودية تبدأ تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
هل فقد الذهب بريقه؟ 3 أسباب وراء تراجعه هل فقد الذهب بريقه؟ 3 أسباب وراء تراجعه
MTN تريد الفرار من سوريا.. بعد سيطرة غير مباشرة من زوجة الأسد MTN تريد الفرار من سوريا.. بعد سيطرة غير مباشرة من زوجة الأسد
ملياردير شهير يعترف بخطأ قيمته 37 مليار دولار ملياردير شهير يعترف بخطأ قيمته 37 مليار دولار

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد