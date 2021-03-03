أسمنت الجنوب توصي بتوزيع 350 مليون ريال على المساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب"، بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020، على مساهمي الشركة بإجمالي 350 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 140 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة لاحقاً بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

وستعلن الشركة عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وكان صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية- أسمنت الجنوب، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 66.7% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 150 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 90 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وحققت الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، نموا في أرباحها بنسبة 11.1% مقارنة بصافي ربح 135 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 55.5% لتصل إلى 468 مليون ريال، مقارنة بنحو 301 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.