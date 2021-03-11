بن داود: حكم ابتدائي لصالح "الدانوب" في دعوى "دله العرب" ضدها

أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الخميس، عن صدور حكم قضائي ابتدائي من الجلسة الأولى لصالح شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، التابعة لها، أمس الأربعاء، بصرف النظر عن الدعوى المقامة من قبل شركة دله العرب والمنظورة أمام المحكمة التجارية بجدة المتعلقة بمطالبة المدعية بتعويض نحو 124.125 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال أتعاب محاماة.

وقالت بن داود في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الدائرة ناظرة الدعوى أصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوى المرفوعة من شركة دله العرب في الجلسة التحضيرية للدعوى، وذلك لإنعدام صفة المدعية في رفع الدعوى بعد أن تبين لمقام المحكمة عجز المدعية عن تقديمها لما يثبت أحقيتها في براءة الاختراع التي تدعي أنها محل الانتهاك.

وأضافت بن داود القابضة أنها تبحث حالياً مع محاميها الخارجي في مسألة إقامة دعوى منفصلة لمطالبة المدعية بالتعويض استحضاراً لما لحق بالشركة من ضرر مادي ومعنوي إثر الدعوى.

كانت شركة دله العرب قد رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بتعويض بمبلغ قدره 124.125 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول"عن ما سمّته أضرارا ناجمة عن انتهاك لبراءة اختراع.