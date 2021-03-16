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مليون طن نفط كادت تفلت من الصين.. 14 عصابة بقبضة الجمارك

ناقلة نفط إيرانية في الصين
مرافئ نفط صينية
اقتصاد الصين

مليون طن نفط كادت تفلت من الصين.. 14 عصابة بقبضة الجمارك

احتجاز 11 سفينة و171 مشتبهاً بهم في إطار حملة واسعة

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بكين - رويترز

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قالت سلطات الجمارك، إن الصين أحبطت تهريب ما يقرب من مليون طن من المنتجات النفطية المكررة قيمتها خمسة مليارات يوان (770 مليون دولار)، في عملية جرى خلالها احتجاز 11 سفينة و171 مشتبها بهم في إطار حملة واسعة، الثلاثاء.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان، إن العملية شملت 8 مناطق صينية منها أقاليم ساحلية مثل تشجيانغ وجيانغسو وشاندونغ وفوجيان.

وأضافت أنه جرى ضبط 14 عصابة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك العصابات تحاول تهريب النفط إلى البلاد أو إلى الخارج.

والصين هي أكبر مكرر للنفط الخام وأكبر مستهلك لمنتجات نفطية مثل البنزين والديزل في آسيا.

وقالت سلطات الجمارك إنه من حيث النطاق الجغرافي الواسع، فإن هذه العملية "واحدة من أكثر العمليات شمولا" لمكافحة تهريب المنتجات النفطية المكررة على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين في السنوات الأخيرة.

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