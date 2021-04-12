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مبادلة تقترب من الطرح العام الأولي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم

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مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

مبادلة تقترب من الطرح العام الأولي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم

المبارك: ننتظر الوقت المناسب منذ عامين وقريبون جداً الآن

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة مبادلة للاستثمار، والتي تعد أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، إنها اقتربت من طرح عام أولي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أحد أكبر منتجي الألومنيوم في العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، خلدون المبارك يوم الاثنين خلال مؤتمر "كنا نفكر في هذا الأمر منذ عامين وننتظر الوقت المناسب لطرح هذه الشركة للاكتتاب العام. "أعتقد أننا قريبون جداً الآن"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف، "سوف نقرر، بالطبع، عندما تكون ظروف السوق المناسبة موجودة ولكن الشركة بالتأكيد في وضع قوي للغاية وأعتقد أنها في وضع جيد للاكتتاب العام".

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وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة بالتساوي لمبادلة ومؤسسة دبي للاستثمار.

على الجانب الآخر، كشفت مصادر لوكالة "رويترز"، أن أدنوك، وشركة OCI NV التابعة للملياردير المصري، ناصف ساويرس، يدرسان طرح مشروع مشترك في قطاع البتروكيماويات للاكتتاب العام، حيث قدرت المصادر أن يجمع نحو مليار دولار من الظهور الأول للمنصة الأكبر في العالم لتصدير الأسمدة النتروجينية، وأكبر منتج في أفريقيا والشرق الأوسط.

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