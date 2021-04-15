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Coinbase في وول ستريت.. كيف تحرك سهم أكبر منصة للعملات المشفرة في أميركا؟

عملات مشفرة

Coinbase في وول ستريت.. كيف تحرك سهم أكبر منصة للعملات المشفرة في أميركا؟

بسعر الإغلاق يبلغ تقييم Coinbase حوالي 86 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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أدى الإدراج المباشر لمنصة Coinbase Global Inc إلى حدوث جنون في الطلب على جميع الأصول المشفرة، لكن تراجع السهم بعد فترة وجيزة من طرحه أدى إلى إضعاف النشوة.

وتراجعت بيتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما انخفض سهم أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة بنسبة 14%.

وافتتح السهم أولى تداولاته في "وول ستريت" بسعر 381 دولارًا في إدراج مباشر في بورصة نيويورك، وارتفع إلى 429 دولارًا في الدقائق العشر الأولى من التداول قبل أن ينخفض ليغلق عند 328.28 دولاراً.

وتم تداول بيتكوين عند 63160 دولارًا اعتبارًا من الساعة 8:12 صباحًا في هونغ كونغ.

ويُنظر إلى الطرح على أنه دفعة للعملة المشفرة نحو مجال الاستثمار بشكل أكبر، بعد أن نمت الأصول الرقمية لتصبح صناعة بقيمة تريليوني دولار بعد أزيد من عقد على ظهورها.

وتقدر قيمة بيتكوين، وهي العملة المشفرة الأصلية والأكبر، بأكثر من تريليون دولار، بعد زيادة تفوق 800٪ في العام الماضي.

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بسعر الإغلاق، يبلغ تقييم Coinbase حوالي 86 مليار دولار. ونظرًا لحجمها، من المرجح أن تحظى Coinbase بشعبية لدى صناديق الأسهم.

وقال ماتي جرينسبان، مؤسس Quantum Economics في تصريحات لـ"بلومبرغ": "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للصناعة والشرعية التي تجلبها في أعين المستثمرين والمنظمين".

وأدى تزايد قبول العملات المشفرة إلى دفع عملة بيتكوين إلى ارتفاع بنسبة 120% منذ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى رفع العملات المشفرة الأخرى إلى مستويات قياسية. هذا على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تقلبها وفائدتها كوسيلة للدفع.

وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة ديفير: "نظرًا لأن الإدراج المباشر في بورصة ناسداك سيصل إلى قاعدة استثمارية للعملات المشفرة، يجب أن يتوقع المستثمرون تدقيقًا حكوميًا أكبر بكثير".

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