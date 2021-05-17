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الداخلية السعودية توضح شروط السفر إلى البحرين

علما السعودية والبحرين
فيروس كورونا

الداخلية السعودية توضح شروط السفر إلى البحرين

الوزارة: جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه "تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين لمن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً".

وجاء في القرار أنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظاً على الصحة العامة؛ فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين وفق الاشتراطات الآتية:

1. أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عاماً.
2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافى. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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