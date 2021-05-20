بيتكوين
بعد تداولات دامية للعملات الرقمية.. ما هي ردة فعل المستثمرين؟
هذه التصريحات دعمت تعويض بتكوين بعضا من خسائرها
دعمت تصريحات وردود فعل المستثمرين عملة بتكوين بعد تراجعات عنيفة تعرضت لها، لتعوض بعض خسائرها السابقة، واكتفى الملياردير الأميركي إيلون ماسك بهذه التغريدة CATHIE WOOD.
وقالت مديرة صندوق ARK Investment: "مازلت أؤمن بأن سعر البتكوين سيصل إلى 500 ألف دولار والمستويات الحالية مشجعة للشراء".
مادة اعلانية
وقال Mike Novogratz مؤسس Galaxy Digital: "سنعيد شراء البتكوين بعد انتهاء موجة البيع القوية"، بينما قال Christian Armbruester مؤسس Blu Family Office: "يجب أن نتقبل التقلب السريع في أسعار العملات المشفرة، الفرصة مازالت متاحة للاستثمار في الأصول الرقمية".
مادة إعلانية