هذه الأضرار المتوقعة لتوقف تداولات السوق السعودية

توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن يتراوح الضرر الناتج عن توقف تداولات سوق الأسهم السعودية بين 8 إلى 12 مليون ريال، داخل هذا المدى.

وعن المستثمرين، قال السعيد، إنه في حالة عدم وجود النية لدى المستثمر للتداول بيعاً وشراءاً عند ذلك لا يعتبر متضرر، لكن من أدخل أوامر لم يقبلها نظام التداول، يكون هو المتضرر الحقيقي لأنه في حالة الارتفاع فقد فرصة للربح، وإن كان انخفاضاً فقد فرصة للتخارج على أسعار أفضل، وتضمن تشريعات هيئة السوق المالية له التعويض.

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وأشار إلى أن "ما حدث خطأ عرضي لا يتكرر" لكن ما ذكرت "تداول السعودية" أن يكون هناك وقت تعويضي في جلسة اليوم.

كانت التداولات قد توقفت في سوق السعودية، قبل إعادتها مرة أخرى، وأعلنت "مجموعة تداول السعودية" في بيان أنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد حتى الساعة 01:00 مساء، بتوقيت السعودية.

وأكدت "تداول" على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.