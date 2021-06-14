الأسهم القيادية تقلص خسائر بورصة مصر لـ 731 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين، حيث تسببت مبيعات المستثمرين المصريين في بداية الجلسة في سيطرة اللون الأحمر على شاشات التداول في بداية الجلسة. لكن المشتريات القوية للمستثمرين العرب والأجانب قلصت من حجم الخسائر بنهاية التعاملات.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 731 مليون جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 634.96 مليار جنيه.

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وفيما ارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% إلى مستوى 9933 نقطة مدفوعاً بصعود عدد من الأسهم القيادية، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة.

بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 12442 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3864 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة. كما نزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.28% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3221 نقطة.

واعتبر محللون ومتعاملون في البورصة المصرية، الضغوط البيعية على المؤشر السبعيني عمليات جني أرباح طبيعية، بعد الصعود لمستوى 2400 نقطة، فيما يظل المؤشر الرئيسي متأثرًا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي على خلفية توصيات مؤسسات عالمية بخفض الأوزان النسبية للسهم، ومنها مؤسسة مورغان ستانلي.

وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات جلسة أمس الأحد، على تراجع بنسبة 0.91%، مسجلًا مستوى 9887 نقطة.