رقم ضخم للاستثمارات السعودية في مصر.. كم بلغت في 2021؟

كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إبراهيم العربي، أن حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100% تجاوزت استثماراتها نحو 1.1 مليار دولار.

وأوضح خلال جلسات مجلس الأعمال المصري السعودي، أن مصر جاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة. كما نما حجم التبادل التجاري غير النفطي ليتجاوز 4.4 مليار دولار، بمعدل نمو يتجاوز نحو 13% سنويا.

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في المقابل، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالي 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر، والتي تقدر بعدة مليارات.

وأشار إلى أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية الوافدة إلى مصر، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون مصري بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين يقيمون في مصر.

وطالب "العربي" بضرورة الإسراع في إزالة كافة العوائق من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.

كما طالب تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، وخاصة بعد قيام مصر بإطلاق منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والتي تتجاوز 3.1 مليار مستهلك.

وشدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، و استصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، بالاضافة إلى الاستثمار في الصناعة و السياحة والقطاع العقاري.