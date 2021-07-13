الطلب العالمي على النفط يرتفع.. والسوق قلق من متحور "دلتا"

توقع الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، أن تقلل حملات التطعيم، من تأثير المخاوف من "الفيروس المتحور دلتا" من سلالات كورونا المستجد، موضحا في مقابلة مع "العربية" أن الإنتاج الأميركي زاد الأسبوع الماضي 300 ألف برميل في موازاة زيادة الطلب، وتوقعات آفاق إيجابية للطلب.

وقدر أن تعاود أسعار النفط مراوحة المستويات بين 65 و70 دولارا، لكننا لن نرى مستويات 50 دولارا.

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بدورها قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط زاد بحسب التقديرات 3.2 مليون برميل يومياً إلى 96.8 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع مخزونات الدول المتقدمة من النفط 18.1 مليون برميل في مايو، و75.8 مليون برميل دون متوسط الفترة من 2016-2020 إلى 2.945 مليار برميل.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس، أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً في يونيو إلى 95.6 مليون برميل يومياً مع تراجع تخفيضات إنتاج أوبك+، وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك.

وأوضحت الوكالة أن البيانات الأولية تشير إلى أن الربع الثالث من 2021، سيشهد أكبر سحب من مخزونات النفط الخام فيما لا يقل عن 10 سنوات.

وتابعت: "تشير بيانات أولية لشهر يونيو للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن مخزونات القطاع تراجعت بواقع 21.8 مليون برميل".