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عطل بمفتاحي الضغط الجوي.. أمر بفحص 9300 طائرة بوينغ 737

طائرة
تعبيرية

عطل بمفتاحي الضغط الجوي.. أمر بفحص 9300 طائرة بوينغ 737

الأمر يلزم الشركات المشغلة للطائرة بإجراء اختبارات متكررة لمفتاحي الضغط واستبدالهما إذا لزم الأمر

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واشنطن - رويترز

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أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمرا للشركات المشغلة للطائرة بوينغ 737 بجميع طرزها بإجراء فحص لإصلاح عطل محتمل بمفتاحي الضغط الجوي في قمرة القيادة.

ويلزم الأمر الشركات بإجراء اختبارات متكررة لمفتاحي الضغط واستبدالهما إذا لزم الأمر. ويغطي الأمر 2502 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة و9315 على مستوى العالم.

وصدر ذلك الأمر بعد أن أبلغت شركة مشغلة لذلك الطراز في سبتمبر عن تعطل مفتاحي الضغط خلال اختبار لثلاثة طرز مختلفة من تلك الطائرة.

تعبيرية
تعبيرية

وقالت الإدارة إن تعطل المفتاحين قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام التحذير من اختلال ضغط قمرة القيادة، والذي يعمل عادة إذا تجاوز الارتفاع عشرة آلاف قدم، وهو مستوى يكون عنده الأكسجين قليلا بدرجة تنطوي على خطورة.

وقمرات القيادة مصممة بحيث لا يتجاوز ضغط الهواء فيها الضغط الجوي عند 8 آلاف قدم.

وقالت بوينغ إنها ملتزمة بتوجيه إدارة الطيران الاتحادية الذي لم يتحدث عن أي تعطل في مفتاحي الضغط أثناء التحليق.

وذكرت الإدارة أنه لا بد من إجراء الاختبارات في غضون 2000 ساعة طيران منذ آخر اختبار لمفتاحي الضغط في قمرة القيادة أو خلال 90 يوما من صدور الأمر.

وراجعت بوينغ في بادئ الأمر المشكلة، ومن ذلك معدل العطل المتوقع للمفتاحين، ووجدت إنها لم تشكل أي خطر على السلامة.

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وامتنعت بوينغ عن الإفصاح عن معدل العطل.

وقاد تحقيق لاحق إدارة الطيران الاتحادية وبوينغ إلى أن يحددا في مايو أن "معدل عطل كلا المفتاحين أكبر كثيرا مما كان يُعتقد في البداية، وبالتالي فإنه يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة".

وأضافت الإدارة أنها "ليست لديها معلومات كافية بعد كي يتسنى لها تحديد السبب لارتفاع معدل العطل على هذا النحو غير المتوقع".

ويشمل الأمر جميع طرز الطائرة 737، ومنها ماكس، لكن لا صلة له بأي مشكلة أخرى مرتبطة بعودة ماكس إلى الخدمة في نوفمبر الماضي.

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