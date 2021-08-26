إقرار زيادة رأسمال بنك وربة بـ275 مليون دولار

أعلن بنك وربة، المدرج ببورصة الكويت، حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لزيادة رأسماله بنحو 82.875 مليون دينار، تعادل 275 مليون دولار، وذلك عبر إصدار 425 مليون سهم جديد.

وقال البنك في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن أسهم زيادة رأس المال ستطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية لمساهمي البنك بسعر إصدار يبلغ 195 فلسا (100 فلس قيمة اسمية و95 فلسا علاوة إصدار).

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وتحول بنك وربة الكويتي إلى الربحية في الربع الثاني، حيث حقق أرباحاً بلغت 3 ملايين و320 ألف دينار، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت نحو 17 مليون دينار.

وأتت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة مليوني دينار.

كما تحول البنك إلى الربحية في النصف الأول، حيث حقق أرباحا بلغت نحو 6 ملايين دينار، مقارنة بخسارة في النصف الأول من عام 2020 قدرها نحو 15 مليون دينار.

في مقابلة سابقة مع "العربية"، أرجع شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة، تحسن الأداء في النصف الأول إلى تحقيق إيرادات قوية من أنشطة الاستثمار إضافة إلى نمو محفظة التمويل، مشيراً إلى تسجيل إيرادات إجمالية بلغت 64 مليون دينار ما ساهم بشكل أساسي في تحويل البنك من الخسارة إلى الربحية.

وأضاف أن "وربة" حقق نمواً متميزاً في حسابات العملاء بنسبة 11%، وقد بلغ إجماليها مليارين و300 مليون دينار، مضيفاً أن نمو الحسابات يساهم في تخفيف تكلفة الأموال.

وبالنسبة لنسبة الديون المتعثرة قال إنها عند 1.9% تقريبا، أي أقل من متوسط السوق، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات 290% وهي نسبة مريحة.