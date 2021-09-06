"إيفرجراند" الصينية تواجه أزمة سداد مستحقات بـ7.4 مليار دولار

تواجه الأسواق الصينية قلقا كبيرا وسط مخاوف من احتمال تعثر المطوّر العقاري Evergrande Group عن سداد 7.4 مليار دولار من السندات المستحقة العام المقبل، إلى جانب انخفاض النقد إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.

يُشار إلى أن الخصومات البالغة 26% التي قدمتها مجموعة إيفرجراند بهدف تعزيز مبيعات العقارات في أغسطس، باءت بالفشل، ما يزيد المخاوف بشأن تخلف المجموعة المثقلة بالديون عن سداد مستحقاتها عام 2022.

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وتصنف المجموعة كثاني أكبر المطورين العقاريين في الصين، وتعتبر ثاني أكبر مجموعة في العالم من حيث الإيرادات.