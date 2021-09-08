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في هذا التاريخ.. آبل تعلن الكشف عن هواتف آيفون 13

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في هذا التاريخ.. آبل تعلن الكشف عن هواتف آيفون 13

من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن الجيل السابع من ساعاتها الذكية وربما جهاز آيباد برو

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة آبل العملاقة، عن تاريخ 14 سبتمبر الجاري، ليكون موعدًا لحدثها الافتراضي المنتظر للكشف عن هواتف آيفون 13 وأحدث الأجهزة الذكية والابتكارات الخاصة بها، بحسب دعوة رسمية وصلت لوسائل الإعلام، مساء الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن الجيل السابع من ساعاتها الذكية وربما جهاز آيباد برو، بالإضافة إلى أجهزة ماك جديدة، بحسب بيان رسمي.

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هذا وتعتاد آبل منذ 2013 الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر تقريبا. ومن غير المتوقع أن يُدخل عملاق التكنولوجيا، الذي أطلق العام الماضي هاتف آيفون بتصميم جديد بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، تغييرات جذرية هذا العام، إذ يشير معظم المحللين إلى تحديثات فنية صغيرة لمعالج الهاتف ونظام الكاميرا.

تحديثات متواضعة

من جانبه، كتب ساميك شاترجي المحلل لدى "جي.بي مورجان" في مذكرة "بلغت معدلات التحديثات ذروتها في 2021 فيما يتعلق بالجيل الخامس، ونتوقع أن تكون معدلات التحديث متواضعة، لكنها ستظل تقود لنشاط كبير في 2022"، مضيفا أنه لا يزال يتوقع عاما قياسيا بفضل ارتفاع مبيعات الهاتف المنخفض السعر آيفون إس.إي.

كما انه ووفقًا للتسريبات ربما تحمل هواتف آبل الجديدة كاميرات أقوى مع قدرات تقريب أكبر، وبالإضافة لدعمها شاشات بسرعة تحديث تصل إلى 120 هرتز، وكذلك دعم مستشعر البصمة أسفل الشاشة، بجانب قدومها مع نتوء أصغر حجمًا مقارنة مع الجيل السابق – مع كاميرا أمامية ومستشعر Face ID للتعرف على الوجه.

iPhone-12
iPhone-12

4 إصدارات

يُشار أن هواتف آيفون 13 ربما تأتي مع 4 إصدارات، ومن المرجح أن تحمل رقاقة المعالجة A15 المتوقع لها أن توفر سرعة أكبر في الأداء مع تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر.

ويشير تقرير لـ"بلومبيرغ" إلى أنه من المتوقع أن تعزز المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية خاصية وضع البورتريه في تصوير الفيديو وأن تكون به أيضا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.

ويستخدم وضع البورتريه مستشعر العمق بالهاتف للتركيز على الوجوه مع تغييم الخلفية، مما يسمح للمصورين الهواة بأخذ لقطات عالية الجودة.

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