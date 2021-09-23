أسترازينيكا للعربية: تصنيع 75% من منتجاتنا للسوق السعودي داخل المملكة بحلول 2025

قال رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة "أسترازينيكا"، سامح الفنجري، في مقابلة مع "العربية"، إن شركته تعتزم تأسيس منصة بحثية رائدة في مدينة الرياض يكون لها تواجد عالمي في الأبحاث العالمية والتجارب السريرية تختص بالتكنولوجيا الحيوية واكتشاف علاجات جديدة ومبتكرة يكون لها مساهمة في الاحتياجات المتزايدة للصحة العامة في المملكة والمنطقة.

وأضاف سامح الفنجري، أن "أسترازينيكا" تعمل في السعودية منذ أكثر من 40 عاماً، وبدأت منذ 3 سنوات خطة طموحة لنقل بعض خطوات التصنيع والاستثمار في البنية التحتية للتصنيع المحلي إلى المملكة، وهو ما تدعمه مذكرة التفاهم.

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وأوضح رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة "أسترازينيكا"، أن المذكرة تدعم الوصول إلى نسبة تصنيع 75% من إجمالي منتجات الشركة التي تلبي احتياجات المواطن السعودي بجميع مراحلها في السعودية بحلول 2025.

وأشار إلى أن شركته تدرك تماما رؤية المملكة 2030، وأن المحتوى المحلي هدف أساسي حالياً يعقبه الانطلاق لتكون السعودية منصة للتوزيع في دول المنطقة، وإمداد باقي دول المنطقة انطلاقا من المملكة.

وأوضح سامح الفنجري، أن لقاح أسترازينيكا لم يكن مستهدفا أساسيا من مذكرة التفاهم، لكن المذكرة تستهدف التعاون وإمكانية تصنيع داخل المملكة في المستقبل، لافتاً إلى أن توطين اللقاحات هدف للمملكة وأغلب دول العالم حالياً.

وأشار إلى أن أسترازينيكا تستهدف التوزيع العادل للقاح على دول العالم لا سيما الدول منخفضة ومتوسط الدخل، وننطلق بعد ذلك لتوطين اللقاحات ومواجهة اللقاحات المحتملة.

وكشف رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة "أسترازينيكا"، أن فاعلية لقاح أسترازينيكا على كل المتحورات لا سيما على "دلتا" بلغت أكثر من 92% وهم لم يتعرضوا للإصابة، وبنسبة 100% دون وفاة، بعد الحصول على الجرعتين.

وأوضح أن هناك دولا بدأت تقر جرعة ثالثة وفي تلك الدول ظهرت نتائج مبشرة، وننتظر التجارب السريرية المتوقع ظهور نتائجها بنهاية العام للحكم في ذلك، ومن هي الفئات التي تستفيد أكثر من الجرعة الثالثة، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.

وتابع: "لا يمكن الحكم على تكرار اللقاح كل عام، لكن التركيز حالياً على الجرعة الثالثة والفئات المستهدفة منها، عبر التجارب السريرية ومع الحصول على اللقاح سيتضح إمكانية الحصول على اللقاح سنوياً، مشيراً إلى أنه لا توجد تجارب سريرية حالياً على الأعمار الأقل من 18 عاماً.

وقعت وزارة الاستثمار السعودية مؤخرا ضمن قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية مذكرة تفاهم مع شركة "أسترازينيكا" بهدف تعزيز أعمال المجموعة في المملكة وذلك بالشراكة مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز الإشراف على مشروع التصنيع المحلي لها مع شركائها المحليين، وصولًا إلى مرحلة التوريد التجاري.