.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا تماسكت أسواق الخليج الأسبوع الماضي وسط أزمة إيفرغراند؟

  • الخط
أسواق الخليج

لماذا تماسكت أسواق الخليج الأسبوع الماضي وسط أزمة إيفرغراند؟

أسعار النفط دعمت أسواق المنطقة.. وإقبال قوي على الاكتتابات الكبرى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وائل عبد الرسول، مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، إن أسواق المنطقة شهدت تماسكا الأسبوع الماضي وسط المخاوف المتعلقة بشركة إيفرغراند الصينية.

وأضاف في حديثه للعربية أن ما ساهم في تماسك الأسواق هو ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تراوحت بين 76 إلى 78 دولارا للبرميل.

وأوضح أن أسعار المشتقات مثل اليوريا والحديد كانت مرتفعة، وكان لها تأثير إيجابي على شركات كثيرة في المنطقة.

وذكر أن الاكتتابات في المنطقة وخاصة أكواباور وأدنوك وقبلهما الشركة العربية للإنترنت والاتصالات، شهدت إقبالا كبيرا من قبل المتسثمرين وهذا الأمر سحب سيولة من أسواق المنطقة، ولذلك كان هناك تراجعا في قيم التداولات الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإعلان مصرف الإمارات المركزي سحب الدعم تدريجيا، قال عبد الرسول إن هذا الإعلان يعد إيجابيا في ظل التعافي من كورونا، وهناك تفاؤل مع معرض إكسبو وتأثيره على اقتصاد البلاد.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
ببساطة.. هذا هو السلاح الأقوى ضد كورونا في المدارس ببساطة.. هذا هو السلاح الأقوى ضد كورونا في المدارس
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر "خطير" حول سد النهضة
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
اكتشف المزيد