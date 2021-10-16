مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص

وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، خلال زيارته والوفد المرافق إلى قبرص مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي، لتبادل الكهرباء بين البلدين.

بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك فيما يخص الربط الكهربائي بين شبكات نقل الكهرباء فى مصر وقبرص.

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يهدف المشروع، بحسب بيان صحافي، إلى إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء، وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

كما يستهدف المشروع تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، اعتبار المشروع أحد مشروعات البنية التحتية التي لها منافع عامة مشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يمثل جزءا مهما من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين، والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيزاً للاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.