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"فلاي عقبة" شركة طيران جديدة باستثمار سعودي أردني

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العقبة
الأردن - شاطئ العقبة
طيران

"فلاي عقبة" شركة طيران جديدة باستثمار سعودي أردني

الشركة برأسمال 20 مليون دولار سيكون مقرها مدينة العقبة

دبي - العربية.نت

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وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة فلاي عقبة، اليوم الأحد، اتفاقية استثمار سعودي أردني مشترك لتأسيس شركة طيران برأسمال قدره 20 مليون دولار مملوكة للقطاع الخاص يكون مقرها مدينة العقبة.

وقال رئيس مجلس المفوضين في السلطة نايف بخيت، إن الشركة ستنظم رحلات إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية تحت اسم فلاي عقبة (Fly Aqaba).

ولفت بخيت إلى أنه تم تسجيل الشركة رسميا في سلطة العقبة كأول استثمار في مجال الطيران برأسمال مليون دينار مصرح به و20 مليون دولار عامل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وأوضح البخيت أن الشركة ستبدأ بتشغيل رحلاتها من مطار الملك الحسين إلى وجهاتها المحلية والعربية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيزيد من حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار منافسة.

وأكد أن شركة فلاي العقبة ستقوم بتشغيل طائرتين كمرحلة أولى وأنها ستعمل على توفير وسائل النقل كافة، وفي مقدمتها الطيران لتسهيل وصول السياح إلى الأردن بشكل عام ومنطقة المثلث الذهبي بشكل خاص، إلى جانب تسيير رحلات سياحية من العقبة وإليها لعدة وجهات سياحية أوروبية وعربية وخليجية.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة فلاي عقبة ناصر العلياني، إن هذا المشروع الاستثماري الضخم جاء ثمرة تعاون مشترك بين البلدين الأردن والسعودية.

من جهته، أكد رئيس هيئة المديرين نضال النعيمي، أن شركة فلاي عقبة تعمل على توفير جميع وسائل النقل وفي مقدمتها الطيران لتسهيل وصول السياح إلى المثلث الذهبي، مشيراً إلى أنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها من مطار الملك الحسين إلى وجهاتها المحلية والعربية والاقليمية والدولية باستخدام طائرات حديثة وبعدد محدود في المرحلة الأولى من الاستثمار فور حصولها على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني .

بينما قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، إن الاستثمار السعودي في الأردن جاء لما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري مميز وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي، مبينا أن شركة تطوير العقبة تملك 20% من فلاي عقبة وأن أرباحها من هذه النسبة ستذهب لصالح تنفيذ مشاريع ريادية يستفيد منها أبناء مدينة العقبة.

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