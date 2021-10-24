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"سابك" تكشف عن استراتيجيتها تجاه الحياد الكربوني

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سوق السعودية

"سابك" تكشف عن استراتيجيتها تجاه الحياد الكربوني

تستهدف إنتاج الهيدروجين وإعادة استخدام الكربون المستخلص من العمليات وإعادة تدوير البلاستيك

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة "سابك" السعودية، خلال إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، عن استراتيجيتها تجاه الحياد الكربوني، والذي تنوي تحقيقه عام 2050.

وأكد رئيس مجلس إدارة "سابك" خالد الدباغ، أن الشركة تُسهم في العديد من المبادرات الاستراتيجية، لا سيما تلك الموجهة نحو إنتاج الهيدروجين وإعادة استخدام الكربون المستخلص من العمليات وإعادة تدوير البلاستيك.

وفي السياق ذاته، شارك يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لسابك في جلسة حوارية، لبحث سبل تعزيز نطاق التقنيات الجديدة وتأكيد التزام الشركة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والسعي إلى تحقيق الحياد الكربوني.

ودعا وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان في منتدى السعودية الخضراء، إلى إيجاد سوق للهيدروجين الأخضر والأزرق على المستوى العالمي.

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وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان في حديثه أمس مع "العربية" أن "ردود الأفعال الدولية على مبادرات ولي العهد فاقت التوقعات"، مبينا أن المملكة ستطلق "مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر".

وقال وزير الطاقة في كلمته خلال النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، إن المملكة ستتحمل مسؤولية الأهداف المعلنة بشأن "الانبعاثات الكربونية".

المنتدى يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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