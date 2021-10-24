"سلوشنز" وSTC توقعان عقد بناء منصة "نيوم تلكو بارك" بـ 201 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن توقيعها عقوداً مع شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) بقيمة 201.338 مليون ريال لدعم بناء مركز بيانات متطور في مدينة نيوم.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذه العقود ستساهم في دعم نيوم بالبنية التحتية لمركز البيانات، المنصة السحابية، ومنصات التطبيقات الأخرى، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وخدمات الإنترنت.

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وأوضحت أن نطاق المشروع هو تصميم وبناء حلول رقمية لمنصة نيوم تلكو بارك الرقمية ودعم مركز البيانات بدءاً من المفهوم وحتى تسليم المشروع.

ويشمل نطاق المشروع تهيئة حرم مركز البيانات، وتكامل الأنظمة، وخدمات البنية التحتية، والحلول الأمنية، بالإضافة إلى المنصة الرقمية الممكنة لنيوم من توفير الخدمات السحابية الخاصة لعملائها، مع صيانة ودعم الحلول والتقنيات المختلفة.

وحول مدة المشروع، أشارت الشركة إلى أنه سيتم تسليم وتنفيذ المشروع خلال سنة ميلادية واحدة ابتداءً من تاريخ توقيع العقد، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لمدة 3 سنوات ميلادية.

ولفتت الشركة إلى أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من السنة الحالية 2021.

وبينت أن شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) تعد طرفاً ذا علاقة، إذ تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز).